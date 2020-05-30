أوزبكستان تمدد العمل بقيود كورونا وتستأنف السياحة والدوري

أعلنت سلطات أوزبكستان اليوم السبت، تمديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا حتى 15 يونيو لكنها خففت بعض القيود لتسمح باستئناف السياحة الداخلية ومبارايات كرة القدم.كانت السلطات قد فرضت حالة العزل العام في كافة الأقاليم وأغلقت جميع محال الأنشطة التجارية غير الأساسية في مارس.وخففت الحكومة بعض الإجراءات هذا الشهر وقسمت البلد إلى مناطق "خضراء" و"صفراء" و"حمراء" استنادا إلى معدلات العدوى الجديدة التي يجري رصدها.وتسمح الإجراءات الجديدة باستئناف الكثير من الأنشطة اعتبارا من الأول من يونيو وفقا للمناطق الموجودة بها، فعلى سبيل المثال تستأنف المعسكرات الصيفية للأطفال والمراكز الترفيهية والرياضية في المناطق الخضراء نشاطها وسيسمح للسكان في المناطق نفسها بإقامة حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات بشرط عدم تجاوز الحاضرين 30 فردا.كما أعلنت أوزبكستان أنها ستستأنف مبارايات الدوري المحلي لكرة القدم دون جمهور اعتبارا من الخامس من يونيو.وسبق أن استأنفت رحلات الطيران المحلية وخدمات القطارات هذا الشهر.وسجلت أوزبكستان 3513 حالة إصابة مؤكدة و14 وفاة بفيروس كورونا.