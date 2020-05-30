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الثقافة

«الفن الحقيقى والإبداع» في العدد 44 من مجلة الشارقة الثقافية

السبت 30/مايو/2020 - 08:04 ص
مجلة الشارقة الثقافية
مجلة الشارقة الثقافية
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صدر مؤخرا العدد (44) شهر يونيو من مجلة الشارقة الثقافية التى تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، حيث جاءت الافتتاحية بعنوان "الفن الحقيقى والإبداع" مشددة على أهمية الفن الذي ينتصر للحقوق والقيم والمبادىء ويدافع عنها بالحبّ والجمال، بعيدًا عن الهيمنة والخيال الفضفاض والأوهام الزائلة، بل انتصارًا للإنسان والإنسانية، واحتفاء بالعلم والعقل والحكمة.

وأشارت الافتتاحية إلى ضرورة أن تعيد السينما اكتشاف العالم برؤى إنسانية في ظل الرياح العاتية التى تعصف بالأرض، وأن تتخلى عن التوجه الأحادى بتبنى القضايا المشتركة والاحتفاء بالتعدد الثقافى والحضارى كونها وسيلة للتواصل والتفاعل والتأثير، وبات من الضروري تجنب مشاهد العنف والقتل والانتقام والدم وإعطاء الأهمية للإنسان في كلّ مكان والارتقاء بوجوده وثقافته وهويته.

ورأى مدير التحرير نواف يونس في مقالته المعنونة بـ"علاقة سوية مع التراث: أبو علاء المعري..حكيم الدهر"أن العلاقة مع التراث في المجال الأدبي رحلة إنسانية طويلة عامرة بالحضارة والفكر والمعرفة والثقافة، يزودنا التراث من خلالها بذاكرة تجذر فينا البعد الإنساني الذي يؤسس لحالة إبداعية في ذواتنا وعقولنا وشخصيتنا وهويتنا.

ولفت إلى أنه في أدبنا العربي أيضًا نطالع الكثير من المقاربات والمعارضات والحوارات والدراسات حول شخصيات أدبية، أثرت في وجداننا إبداعيًا وإنسانيًا على مرّ العصور وفي مقدمة هؤلاء الشاعر المتأمل أبو العلاء المعري، والذي أجمع النقاد والدارسون لتاريخ الأدب العربي على أنه من كوكبة الشعراء الذين شهدوا العصور الذهبية لحركة الإبداع العربي.

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