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منوعات

إعادة فتح برج «سكاى ترى» فى طوكيو بعد إغلاقه 3 أشهر

السبت 30/مايو/2020 - 07:53 ص
برج سكاى ترى
برج سكاى ترى
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قالت الشركة المشغلة لبرج "سكاي ترى" فى طوكيو، وهي وجهة سياحية شهيرة في العاصمة اليابانية، إنها ستعيد افتتاح البرج التاريخي يوم الإثنين بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة "توبو تاور سكاي ترى" إن البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 634 مترًا، سيُعاد فتحه لساعات العمل القصيرة من الساعة 9:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً. تماشيا مع قرار حكومة طوكيو الحضرية لتخفيف عملية تعليق الأعمال.

وستحد الجهة المشغلة للمنشأة من استخدام المصاعد وشغلها للحفاظ على التباعد الاجتماعي وسُيطلب من طلاب المدارس الابتدائية أو الزوار الأكبر سنًا ارتداء أقنعة الوجه من بين تدابير أخرى ضد الفيروس.

يذكر أنه حكومة مدينة طوكيو تقوم بتخفيف طلب الإغلاق في ثلاث خطوات بعد أن رفعت الحكومة المركزية حالة الطوارئ في طوكيو يوم الاثنين.

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