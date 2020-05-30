استئناف رحلات السفر بين سنغافورة والصين في يونيو

سيتم افتتاح "مسار سريع" للشركات وللسفر "الضروري" بين سنغافورة والصين الأسبوع الجاري، للسماح باستئناف بعض الرحلات بين البلدين بعد انقطاع لمدة أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وأفاد بيان صادر عن وزارة خارجية سنغافورة في وقت متأخر من يوم الجمعة بأنه سيتم السماح بالسفر مبدئيا بين سنغافورة وست مدن ومناطق صينية، من بينها شنغهاي وجوانجدونج.وعلى الرغم من أن البلدين سجلا معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في شرق آسيا، إلا أن سنغافورة تعتقد أن "الوقاية من كوفيد19- والسيطرة عليه، وكذلك التعافي الاقتصادي والاجتماعي" في البلدين "قد دخلت مرحلة جديدة".وفي حين تم تشخيص غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين والبالغ عددها 84160 حالة في وقت مبكر من العام- بعد ظهور الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم- ازداد عدد الحالات في سنغافورة 33 ضعفا منذ أول أبريل، مع إصابة الآلاف من العمال الأجانب.وقالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه تم تسجيل 611 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو 34 ألف حالة، وكان 3 فقط من مواطني سنغافورة من بين المصابين حديثا.