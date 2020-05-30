وائل الفشنى: حسن حسنى أنقذنى من فقد الوعى

قال المطرب وائل الفشني عن الفنان حسن حسني: «كان معنا طوال شهر رمضان نعمل في مسلسل سلطانة المعز، وآخر يوم رأيته فيه كان يوم 27 رمضان، كان يجلس على كرسي دائمًا نظرًا لتعبه، وأذكر أنني تعبت جدًا في إحدى أيام التصوير وكنت في طريقي لفقدان الوعي، فعرف حسني من نظرته لي وسألني فقلت له إنني"تعبان" جدًا، فنادى على محمود عبد المغني، وجاء عبد المغني ومحمود البزاوي ولحقاني، وأحضرا لي شيئًا شربته وتعافيت».وأضاف «الفشني» في تصريح خاص لـ«الدستور»:«كان حسن حسني متعبا بشدة في سلطانة المعز، ولكن إلى نهاية رمضان كان معنا، وأذكر انه في إحدى المشاهد كنت قد تأخرت وكان ينتظرني بدون أن يغضب أو يتذمر، وكان يرشد الجميع بما له من خبرة قوية في مضمار التمثيل، كان عبقريًا وجميلا وهادئا ومحبا للناس».وتابع الفشني: «كنت من أواخر الناس الذي رأوا العم حسن حسني مع محمد لطفي ومحمد البزاوي ومحمود عبد المغني، والحقيقة تشرفت بعملي معه في 27 مشهد، كان حسن حسني عظيما بالفعل».يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني وافته المنية، منذ قليل عن عمر ناهز ٨٤ عامًا.