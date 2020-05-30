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فن

حزن فى الوسط الفنى بعد رحيل حسن حسنى

السبت 30/مايو/2020 - 07:16 ص
حسن حسنى
حسن حسنى
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سادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني بعد إعلان خبر وفاة الفنان القدير حسن حسني صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 89 عامًا، وتحديد موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل التي ستكون بعد صلاة ظهر اليوم أمام مقابر الأسرة في طريق الفيوم، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء كبير عبر من خلاله نجوم الوسط الفني عن حزنهم الشديد لوفاة فنان كبير قدم أعمالًا عديدة مع معظم الفنانين الكبار والشباب.

كان في مقدمة النجوم الذي عبروا عن حزنهم لرحيل حسن حسني، والفنان فتحي عبد الوهاب، الذي كتب من خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "وفاة الفنان حسن حسني إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر الفنان الشاب محمد أسامة صورة من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" جمعته بالفنان الراحل وعلق عليها بقوله: "الله يرحمك يا عم حسن، كنا لسه عاملين حفلة وبنكرمك اتاريك بتودعنا، ربنا يرحمك ويغفر لك، ويصبرنا ويصبر كل حبابيك".

وكتب الفنان أحمد وفيق من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله.. وداعًا أستاذنا الكبير الفنان حسن حسني في ذمة الله".

وقال الشاعر تامر حسين: "الله يرحمك يا عم حسن ويجعلك من أهل الجنة"، بينما كتب أحمد رزق من خلال "إنستجرام": "عم حسن حسني حبيبي وحبيب الكل في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له برجاء الدعاء".

ونشر هشام ماجد من خلال إنستجرام صورة جمعته بحسن حسني.

وعلق عليها بقوله: "البقاء لله في الفنان العظيم حسن حسني، ربنا يرحمك يا عم حسن ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وكتب النجم أمير كرارة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مع السلامة يا عم حسن ربنا يسامحك ويغفر لك يا أبو قلب أبيض".

ونشر السيناريست عمرو سمير عاطف صورة للفنان الراحل علق عليها بقوله: "وفاة الفنان الكبير حسن حسني البقاء لله".

وكتب النجم حمادة هلال من خلال حسابه على إنستجرام: "الله يرحمك يا عم حسن يا حبيبي أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

حسن حسني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت قدم العديد من الأعمال المحفورة في وجدان المشاهد العربي، منها أفلام:-
(خيال مآتة، عقدة الخواجة، تحت الترابيزة، جحيم في الهند، نوم التلات، حياتى مبهدلة، كابتن مصر، مراتي وزوجتي، قلب الأسد، توم وجيمي، وعلى جثتي، اللمبي 8 جيجا، شبكة المزاج، الرجل الغامض بسلامته، بون سوارية، بدون رقابة، الديكتاتور، ابقى قابلني، الفرح، بوبوس، البيه رومانسي، إتش دبور، آخر كلام، شبه منحرف، حبيبي نائما، سد وأربع قطط، خارج على القانون، كركر، أحلام الفتى الطايش، الغواص، حاحا وتفاحة، كتكوت، أيظن، بالعربي سندريلا، لخمة رأس، جعلتني مجرما، عيال حبيبة، فرحان ملازم آدم، واحد كابوتشينو، يا انا يا خالتي، حمادة يلعب، ليلة سقوط بغداد، خالي من الكوليسترول، بوحة، جاي في السريع، زكي شان، درس خصوصي، أحلى الأوقات، شبر ونص، عوكل، غبي منه فيه، سنة أولى نصب، الباشا تلميذ، عسكر في المعسكر، كلم ماما، ميدو مشاكل، اللي بالي بالك، عربي تعريفة، قلب جريء، اللمبي، محامي خلع، سحر العيون).

وقدم حسن حسني مجموعة من الأعمال المسرحية منها:-
(لما بابا ينام، الكابوس، ع الرصيف، الواد شطارة، جوز ولوز، عفروتو، حزمني يا، سكر زيادة، سندريلا والمداح، قشطة وعسل).

ومن الأعمال الدرامية الكثيرة التي شارك فيها حسن حسني:-
(رحيم، الأب الروحي، وعد، سوبر هنيدي، مزاج الخير، ابن النظام، الزوجة الرابعة، صايعين ضايعين، سمارة، اللص والكتاب، العار، حرمت يا بابا، عفاريت السيالة، بنت أفندينا، ملك روحي، أين قلبي، أميرة في عابدين، البحار مندي، حلم إبن السبيل، جحا المصري، النساء قادمون، وجه القمر، يا رجال العالم اتحدوا، الفجالة، جسر الخطر، أسير بلا قيود، أم كلثوم، يوم عسل يوم بصل، رد قلبي، جمهورية زفتى، قط وفار، اللص الذي أحبه، والناس أجناس).

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