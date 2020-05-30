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«الصحة النفسية» تكشف تفاصيل مكالمات الدعم النفسى أثناء أزمة كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 07:40 ص
الأمانة العامة للصحة
الأمانة العامة للصحة النفسية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، عن تقريرها للاتصالات التي تلقاها الخط الساخن للدعم النفسي أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن الخط الساخن 1047 يتلقى المكالمات الهاتفية من 24 محافظة على مستوى الجمهورية، نحو 50% منها من محافظة القاهرة فقط بـ539 مكالمة.

وأشارت إلى أن 60% من المكالمات كانت من النساء، و90% من البالغين في الفئة العمرية بين 18 إلى 60 عامًا، فيما كانت ذروة المكالمات في فترة المساء بنسبة 60%.

وأوضحت أن الخط الساخن قدم العديد من الخدمات، فهناك 34% لمكالمات الاستعلامات وكانت بهدف الاستفسار عن خدمات الصحة النفسية، و65% لمكالمات الخدمة النفسية وكانت بهدف الدعم النفسي، وأقل من 1% مكالمات الشكاوي من خدمات الصحة النفسية.

ولفتت إلى أن 20% من المواطنين كانوا يتلقون أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية من قبل التواصل مع الخط الساخن، فبحسب البيانات فإن 412 حالة تناولوا الأدوية قبل تلقي المكالمة.

وبشأن مكالمات الخدمة النفسية، فهناك 132 مكالمة بواقع (15%) كانت استشارات نفسية غير مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، و553 مكالمة بواقع (85%) استشارات الدعم النفسي لتخطي الضغط النفسي الناتج عن انتشار فيروس كورونا، بينما كانت 70% من استشارات الدعم خاصة بالقلق والاكتئاب.

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