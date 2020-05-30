مهرجان القاهرة حقق أمنية «باخ» السينما المصرية الأخيرة (فيديو)

شهدت الدورة قبل الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي احتفاءً خاصًا بالفنان الراحل حسن حسنى، وتكريمه خلال حفل افتتاح الدورة الأربعين من عمر المهرجان برئاسة محمد حفظي.وتعطل صعود النجم حسن حسني وقتها على خشبة المسرح لاستلام التكريم وإلقاء كلمة للجمهور، وذلك بسبب التصفيق الهائل الذي هز أركان المسرح الكبير، من قبل جمهوره وضيوف المهرجان وأهل الفن من النجوم والنجمات وأيضا رجال الإعلام والصحافة، فهؤلاء جميعا من جمهور حسن حسني الذي أضحكهم وأسعدهم سنوات طويلة.وبعد انتهاء الكلمة تأثر جميع الحاضرين بسبب كلمة الفنان الراحل وقتها والتي قال فيها: "كل سنة وأنتم طيبين، وأنا فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش علشان أفرح بالتكريم ده وأنا لسه وسطيكم".