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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أخر ظهور للفنان حسن حسنى قبل رحيله.. (فيديو)

السبت 30/مايو/2020 - 03:57 ص
حسن حسني
حسن حسني
أمير محمد خالد
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توفي الفنان القدير حسن حسني عن عمر يناهز الـ89 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها لمستشفى دار الفؤاد لتكون محطته الأخيرة في الحياة.

ويعد أخر ظهور فني للفنان حسن حسني في مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان الماضي، حيث قدم شخصية "عم تحسين" التي لاقت إعجاب واستحسان الجمهور، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة وكان من إخراج محمد بكير، أما أخر ظهور لحسن حسني قبل وفاته كان مع حفيد محمود ياسين منذ عدة أيام.

وقررت عائلة الفنان الراحل حسن حسني تشييع جثمانه اليوم في صلاة الظهر بمقابر العائلة على طريق "القاهرة -الفيوم"، وسيتم صلاة الجنازة عليه في المقابر ثم دفنه مباشرة.

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