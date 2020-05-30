تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة حسن حسنى

توفي منذ قليل الفنان القدير حسن حسني عن عمر يناهز الـ89 عامًا بعد صراع مع المرض، وعلمت «الدستور» أنه تعرض في الأيام الأخيرة لأزمة قلبيه نقل على أثرها إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ليتلقى العلاج، ولكن سأت حالته ولم يستجيب للعلاج وتوفي، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن جثمانه.يذكر أن الفنان حسن حسني شارك في موسم رمضان الماضي بشخصية "عم تحسين" في مسلسل "سلطامة المعز"مع النجمة غادة عبد الرازق ليكون أخر أعماله الدرامية، كما أن أخر أعماله السينمائية فيلم "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمي.