الأرصاد: طقس اليوم لطيف.. والقاهرة 29 درجة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد، اليوم السبت، شبورة خفيفة صباحًا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة، طقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.حالة الطقس ليلا: طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد- نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 29 19الإسكندرية 25 18وادى النطرون 27 18طنطا 28 19شبين الكوم 27 18دمنهور 27 19بلطيم 25 19مطروح 23 17السلوم 24 16سيوة 28 17بورسعيد 25 18دمياط 24 19الزقازيق 29 19المنصورة 29 19الإسماعيلية 30 16السويس 29 17العريش 26 17رفح 26 18رأس سدر 33 20نخل 28 12نويبع 31 22طابا 29 17كاترين 24 13الطور 30 21شرم الشيخ 32 19الغردقة 32 20مرسى علم 32 24الفيوم 31 18بنى سويف 31 18المنيا 32 18أسيوط 32 19سوهاج 34 20قنا 36 21الأقصر 36 23أسوان 37 25إدفو 37 24أبوسمبل 37 24الوادى الجديد 34 22شلاتين 33 25أبورماد 32 24حلايب 32 26