رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الأرصاد: طقس اليوم لطيف.. والقاهرة 29 درجة

مصر

الأرصاد: طقس اليوم لطيف.. والقاهرة 29 درجة

السبت 30/مايو/2020 - 08:03 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد، اليوم السبت، شبورة خفيفة صباحًا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة، طقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلا: طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد- نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 19
الإسكندرية 25 18
وادى النطرون 27 18
طنطا 28 19
شبين الكوم 27 18
دمنهور 27 19
بلطيم 25 19
مطروح 23 17
السلوم 24 16
سيوة 28 17
بورسعيد 25 18
دمياط 24 19
الزقازيق 29 19
المنصورة 29 19
الإسماعيلية 30 16
السويس 29 17
العريش 26 17
رفح 26 18
رأس سدر 33 20
نخل 28 12
نويبع 31 22
طابا 29 17
كاترين 24 13
الطور 30 21
شرم الشيخ 32 19
الغردقة 32 20
مرسى علم 32 24
الفيوم 31 18
بنى سويف 31 18
المنيا 32 18
أسيوط 32 19
سوهاج 34 20
قنا 36 21
الأقصر 36 23
أسوان 37 25
إدفو 37 24
أبوسمبل 37 24
الوادى الجديد 34 22
شلاتين 33 25
أبورماد 32 24
حلايب 32 26

موضوعات متعلقة

إصابة مدير مستشفى الشهداء بـ«كورونا» وعزله منزليًا

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الخميس (فيديو)

وفاة الفنان حسن حسنى عن عمر يناهز الـ89 عامًا

حسن حسنى قبل رحيله: شريف منير خليفتى فى التمثيل

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

القصة الكاملة لوفاة متعافية من كورونا في قنا

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

«متبعتوش فلوس تانى».. قصة أول أجر تقاضاه يونس شلبى من الفن

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

من أشهر صفعات عالم السينما.. ميرفت أمين ظلت تضع الثلج ساعة كاملة على وجنتها

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

منوعات

إعادة فتح برج «سكاى ترى» فى طوكيو بعد إغلاقه 3 أشهر

«رعاية من الحمل للولادة».. رحاب أم مولودة الحجر الصحي: بخير أنا وابنتي

تجنبك 4 آلاف جنيه غرامة.. أنواع الكمامات لحمايتك من فيروس كورونا

تردد قناة روتانا كلاسيك على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
المزيد

الثقافة

«الفن الحقيقى والإبداع» في العدد 44 من مجلة الشارقة الثقافية

«اليونسكو» تختتم الأسبوع الدولى لتعليم الفنون.. غدًا

«فولتير».. ذكرى رحيل صوت الثقافة الفرنسية الأوروبية

الشيخ سليم البشري لـ لص بغرفة نومه: «يا بني أنا مكسوف منك»