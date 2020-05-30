الأرصاد: طقس اليوم لطيف.. والقاهرة 29 درجة
السبت 30/مايو/2020 - 08:03 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد، اليوم السبت، شبورة خفيفة صباحًا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة، طقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.
حالة الطقس ليلا: طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد- نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 29 19
الإسكندرية 25 18
وادى النطرون 27 18
طنطا 28 19
شبين الكوم 27 18
دمنهور 27 19
بلطيم 25 19
مطروح 23 17
السلوم 24 16
سيوة 28 17
بورسعيد 25 18
دمياط 24 19
الزقازيق 29 19
المنصورة 29 19
الإسماعيلية 30 16
السويس 29 17
العريش 26 17
رفح 26 18
رأس سدر 33 20
نخل 28 12
نويبع 31 22
طابا 29 17
كاترين 24 13
الطور 30 21
شرم الشيخ 32 19
الغردقة 32 20
مرسى علم 32 24
الفيوم 31 18
بنى سويف 31 18
المنيا 32 18
أسيوط 32 19
سوهاج 34 20
قنا 36 21
الأقصر 36 23
أسوان 37 25
إدفو 37 24
أبوسمبل 37 24
الوادى الجديد 34 22
شلاتين 33 25
أبورماد 32 24
حلايب 32 26
حالة الطقس ليلا: طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد- نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 29 19
الإسكندرية 25 18
وادى النطرون 27 18
طنطا 28 19
شبين الكوم 27 18
دمنهور 27 19
بلطيم 25 19
مطروح 23 17
السلوم 24 16
سيوة 28 17
بورسعيد 25 18
دمياط 24 19
الزقازيق 29 19
المنصورة 29 19
الإسماعيلية 30 16
السويس 29 17
العريش 26 17
رفح 26 18
رأس سدر 33 20
نخل 28 12
نويبع 31 22
طابا 29 17
كاترين 24 13
الطور 30 21
شرم الشيخ 32 19
الغردقة 32 20
مرسى علم 32 24
الفيوم 31 18
بنى سويف 31 18
المنيا 32 18
أسيوط 32 19
سوهاج 34 20
قنا 36 21
الأقصر 36 23
أسوان 37 25
إدفو 37 24
أبوسمبل 37 24
الوادى الجديد 34 22
شلاتين 33 25
أبورماد 32 24
حلايب 32 26