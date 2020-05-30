وفاة الفنان حسن حسنى عن عمر يناهز الـ89 عامًا

توفى منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء الخميس الماضي.وظل الفنانة الكبير حسن حسني على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة مع الساعات الأولى من اليوم السبت.يذكر أن الفنان حسن حسني شارك في موسم رمضان الماضي بشخصية "عم تحسين" في مسلسل "سلطامة المعز"مع النجمة غادة عبد الرازق ليكون أخر أعماله الدرامية، كما أن أخر أعماله السينمائية فيلم "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمي.