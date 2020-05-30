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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حظر تجول إثر أعمال شغب بعد مقتل أمريكى من أصول إفريقية بمينيابوليس

السبت 30/مايو/2020 - 05:03 ص
أعمال شغب
أعمال شغب
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أصدر عمدة مينيابوليس الأمريكية، جيكوب فري، اليوم الجمعة، مرسومًا يقضي بفرض حظر تجول في المدينة على خلفية أعمال الشغب التي تشهدها بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.

وذكر المرسوم أن فري لجأ إلى تطبيق "إجراء طارئ يشمل فرض نظام حظر التجول في مدينة مينيابوليس اعتبارا من الساعة 20:00 من يوم 29 مايو (01:00 من يوم 30 مايو بتوقيت جرينيتش)، ليستمر خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع".

ويستغرق حظر التجول، حسب المرسوم، من الساعة 20:00 من مساء الجمعة حتى الساعة 06:00 من صباح السبت، ومن الساعة 20:00 من مساء السبت إلى الساعة 06:00 من صباح الأحد، ويمنع على السكان في هذه الفترة الوجود في شوارع المدينة.

وينص المرسوم على تطبيق عقوبات تشمل الغرامة من 1000 دولار أمريكي وأكثر والسجن مدة 90 يوما وما يفوق بحق مخالفي القرار.

وتشهد مينيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، أعمال شغب مستمرة بعد أن تناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو توثق حادث احتجاز فلويد على يد عناصر شرطة بطريقة قاسية، يوم 25 مايو، مما أسفر عن وفاة الرجل في المستشفى متأثرا بإصابة ألمت به أثناء إلقاء القبض عليه.

وبدأت الاحتجاجات في المدينة سلمية لكن حلت محلها ليال من أعمال الحرق والنهب والتخريب.

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