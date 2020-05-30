أمريكا تسجل 1225 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية 1225 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا والهند وإيران وبيرو وكندا والصين.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل.وفي وقت سابق، كشفت "جونز هوبكنز" عن أن إصابات فيروس كورونا حول العالم تجاوزت 5.7 مليون حالة حتى عصر الخميس.