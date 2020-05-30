ميركل ترفض دعوة ترمب بشأن قمة «مجموعة السبع»

رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة، دعوة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحضور قمة مقترحة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة.وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية: "تشكر المستشارة الرئيس ترامب على دعوته لها لقمة مجموعة السبع في نهاية يونيو في واشنطن، حتى اليوم وفي ضوء وضع الوباء إجمالا فإنها لا يمكنها الموافقة على الحضور شخصيا والقيام برحلة إلى واشنطن".وأضاف "زايبرت"، بحسب شبكة "بوليتيكو" الإعلامية الأمريكية، "ستواصل بالطبع متابعة تطورات الوباء".وكان البيت الأبيض ذكر، الثلاثاء، أن ترامب يرى أن عقد قمة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة قرب نهاية يونيو هي أفضل مثال لرفع قيود العزل العام.