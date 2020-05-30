السيطرة على حريق بمزرعة مواشى تسببت فيه طائرات ورقية بالمحلة

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، في السيطرة على حريق نشب في مزرعة مواشي بقرية كفر حجازي، التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، إثر حدوث ماس كهربائي.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي قرية كفر حجازي باندلاع حريق هائل في حظيرة مواشي ملك "فاروق. ع" وأمتدت ألسنة النيران حتى التهمت جميع محتوياتها.وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وقوة من مباحث قسم مركز كفر حجازي إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة ومن خلال التحقيقات تبين أن السبب وراء الحريق قيام بعض الأطفال بالهو باستخدام طائرات ورقية واشتبكت مع سلوك الضغط العالي التي أدت إلى حدوث ماس كهربائي، دون وقوع إصابات، ولا توجد شبهة جنائية.