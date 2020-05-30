مصرع شاب سقط من الطابق الخامس فى طنطا

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه اليوم السبت، إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد الأبراج السكنية بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعى "أحمد.ب" البالغ من العمر 22 سنة، إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد الأبراج السكنية بمدينة طنطا.تم نقله إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.