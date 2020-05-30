وفيات كورونا تقفز بالبرازيل إلى خامس الدول الأكثر تضررا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 27878 متخطية إسبانيا لتصبح خامس أكبر حصيلة في العالم من جراء "الفيروس القاتل".والدول الأربع الأكثر تضررا من جرّاء الفيروس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث أودى بـ362.028 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة.وسجلت رسميًا أكثر من 5.862.890 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافي من بينهم 2.420.600 شخص على الأقل.