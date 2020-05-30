البرازيل تسجل 1124 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 1124 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورنا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما سجلت البلاد 26928 إصابة جديدة بالفيروس.وبذلك يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا بالبرازيل إلى 27878، كما شهدت أيضا عددا قياسيا من الإصابات بلغ 26928 خلال يوم واحد، ليرتفع الإجماليّ منذ بدء الوباء إلى 465.166 إصابة.وأودى فيروس كورونا المستجد بـ362.028 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، كما سجل أكثر من 5.862.890 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، وتعافى من بينهم 2.420.600 شخص على الأقل.