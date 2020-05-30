«الداخلية» تحذر سائقى مركبات الأجرة من عدم ارتداء الركاب لـ«الكمامات»

أعلنت وزارة الداخلية أنه نفاذَا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها أجهزة الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة ومواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه اعتبارًا من باكر السبت الموافق 30 5 2020 سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقى مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.