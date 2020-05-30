إغلاق البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات أمام البوابات

أصدرت قوات الخدمة السرية قرارًا بإغلاق البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات خارج البوابات على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصل إفريقي.وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تكشف الاحتجاجات الكبيرة التي شهدها شارع بنسلفانيا القريب من البيت الأبيض.وأصدرت قوات الخدمة السرية قرارها بإغلاق البيت الأبيض تخوفًا من أن تتحول الاحتجاجات إلى أعمال شغب بعد ذلك بسبب وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي على يد ضابط في الشرطة الأمريكية.