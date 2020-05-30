مصادر تكشف حقيقة فيديو المشاجرة داخل «الحجز» بقسم الشرطة

كشفت مصادر حقيقة المقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل حجز أحد أقسام الشرطة.وبفحص الأجهزة المختصة مقطع الفيديو تبين أن الواقعة المشار إليها "قديمة"، ووقعت أحداثها داخل حجز أحد الأقسام فى وقت سابق وقد تمت السيطرة عليها أثناء وقوعها، كما جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أطراف تلك المشاجرة.وتم عرضهم على النيابة المختصة والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيق والمتهمين قيد المحاكمة.