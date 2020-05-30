جامعة سوهاج تكشف حقيقة إغلاق قسم التجميل بعد إصابة طبيبة وممرضة بـ«كورونا»

نفت جامعة سوهاج في بيان رسمي صادر من المركز الإعلامي شائعة إغلاق قسم التجميل بعد إصابة طبيبة وممرضة.وأوضحت جامعة سوهاج، في بيانها الصادر، أن قسم التجميل يعمل بشكل طبيعي ولا صحة لإغلاقه، لافتة إلى أنه تم اكتشاف حالتين ايجابية لطبيبة وممرضة وتم عزل الطبيبة في المنزل، والممرضة تتلقى العلاج حسب البروتوكول العلاجي، وقد تم عزل المخالطين لعمل التحاليل المطلوبة، مع الإشارة أنه لم تظهر أي من الأعراض عليهم، ومن تثبت إيجابيته سيتم عزله مع تطبيق بروتوكول الصحة، وتم تطهير القسم وتعقيمه.كما أكدت الجامعة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بها، وعدم دخول عنابر المرضى للزيارة نهائيًا ومراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي، مع تجنب الزحام في الاستراحات وباقي مرافق المستشفى، كما تحث الجميع تفهم الظرف الطارئ التي تمر به المنظومة الصحية كاملة، مما يستدعي اقتصار التدخلات الجراحية والحجز للحالات الحرجة فقط.