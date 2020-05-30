شفاء حالتين من فيروس كورونا وخروجهما من عزل أبو تيج

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، في بيان عاجل منذ قليل ️تعافي حالتين جديدتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وخروجهما من مستشفى العزل الصحي بأبو تيج بعد تحول نتائجها من إيجابية لسلبية على مدار فترة تلقي العلاج، ليصل بذلك إجمالي حالات التعافي لـ 35 حالة منذ بداية الأزمة.وأضاف البيان أنه جرى عزل وعلاج 14 حالة من الحالات المصابة داخل مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى تحويل حالتين خارج المحافظة ليصل إجمالي الحالات الموجودة بالمستشفيات والنزل الإقليمية خارج المحافظة لـ 12 حالة.وتوقف أعداد المصابين عند 60 مصابًا بالفيروس بدون الوفيات حتى الآن، وكان اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد قد أكد، في بيان صادر بالأمس، عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، مشيرًا إلى استقرار الحالة الصحية لجميع الحالات المحتجزة بمستشفى الحميات بالداخلة والإقليمية خارج المحافظة.وناشد الزملّوط جموع المواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية والإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء حفاظًا على سلامة الجميع.