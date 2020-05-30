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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فى ذكرى وفاتها.. "الملكة نازلى" رفضت زواج الملك حبًا فى شقيق سعد زغلول

السبت 30/مايو/2020 - 01:19 ص
الملكة نازلي
الملكة نازلي
كتب _ عبد الرحمن جميل
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في ذكرى وفاة الملكة نازلي الذي يوافق اليوم 29 مايو في عام 1978، والتي كانت زوجة للملك فؤاد الأول وهي ابنة عبد الرحيم باشا صبري ويرجع نسبها إلى شريف باشا رئيس وزراء مصر في فترة من فترات حكم أبناء محمد علي باشا رائدة "الحرملك" وأول من احتجت فيه مرغمة على أفعال زوجها.

يقول الكاتب مصطفى توفيق، في كتابه "نساء الملك فاروق.. العرش الذي أضاعه الهوى" إن الملكة نازلي ليست من الأسرة المالكة _ أسرة محمد علي _ وحكاية اعتكافها بـ "الحرملك" الذي اشتهر بها وأشتهرت به حكايات طويلة كثيرة.

يؤكد الكاتب أن، نازلي كانت تٌرى قبل زواجها متحررة رشيقة القوام ممشوفة القد طويلة القامة بشرتها بيضاء كاللبن شعرها أسود حالك طويل ينسدل حتى خصرها وعيناها سوداوان واسعتان ضاحكتان هذه هي نازلي.

ويتسائل الكاتب أنه، كيف اجتمع الملك فؤاد ونازلي رغم أنها عاشت في بيت ألد أعداء الملك فؤاد وهو سعد باشا زغلول وكانت أم نازلي صديقة حميمة للسيدة زغلول زوجة الزعيم وكانت نازلي طفلة تربت في حجر سعد وصفية حيث لم يكن لهما أبناء وكانت أم نازلي من المؤيدات لحركة المرأة الجديدة في أحضان ثورة 1919.

وتابع أنه، قد ورد في كتاب "من واحد لعشرة" لمصطفى أمين أن شقيق الزعيم سعد زغلول وهو سعيد زغلول مر بعلاقة عاطفية طاهرة مع نازلي ورتبت شقيقته للزواج منها مع السيدة صفية وصديقتها أم نازلي وقد أرسل الملك إلى سعد زغلول يطلب إليه إرسال زوجته صفية زغلول إلى قصر عابدين كوصيفة بعد طلاقة للأميرة شويكار فثار الزعيم واستشاط غضبًا وقال له "قل للسطان فؤاد إن سعدا ينصحك أن تتزوج فورًا".

وروى الكاتب أنه، رغم أن فكرة وعبارة سعد لاقت استياءًا من جانب الملك لكنه بدأ البحث عن زوجة تنجب له ولي العهد خاصة وكان من المرشحات نازلي ربيبة الحسب والشرف فأرسل فؤاد إلى والدها عبد الرحيم باشا يخطبها إليه بعد أن قرر النزول إلى الشعب والزواج بفتاة من خارج الأسرة الملكية.

وبعد فترة أعلنت خطبة السلطان فؤاد على نازلي كريمة عبد الرحيم وفي اليوم المحدد لعقد القران هربت نازلي في الصباح الباكر من قصر أبيها وتعددت الروايات بينما يري مصطفى أمين أن نازلي ذهبت إلى بيت سعد زغلول طالبة حبيها سعيد أخاه، وبعد أن تم إقناعها بالزواج من الملك وتم زفافها في حفل بسيط في القصر يوم 24 مايو 1918.

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