وفاة أستاذ بكلية الهندسة جامعة الفيوم إثر إصابته بفيروس كورونا

توفى المهندس محمد مراد، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الفيوم، الاستشاري الهندسي بالمحافظة، داخل مستشفى الباطنة التي تم تخصصيها للعزل بجامعة الفيوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وفي وقت سابق، أعلنت الجامعة عن ظهور إيجابية تحاليل كل من، الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطالله، نائب رئيس الجامعة، وأشرف الغندقلي، مدير مكتب رئيس الجامعة، وأيمن حلبة، أمين عام الجامعة، وسائق رئيس الجامعة، بعد عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).ونعى الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بالنيابة عن أسرة جامعة الفيوم، وفاة الأستاذ الدكتور محمد مراد الأستاذ بكلية الهندسة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.