الطيران المدنى تستعد لحركة العمل عقب إجازة العيد

استعدت وزارة الطيران المدني لعودة حركة العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، عقب تفشي وإنتشار فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد 19"، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية بين العاملين بكافة المنشات والمطارات، وفقًا لتوجيهات وتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع، وتنفيذًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.وصرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ضرورة مواصلة عمليات التعقيم والتطهير بشكل يومي ودوري، لكافة المنشات والمباني التابعة للشركة القابضة للمطارات والشركات التابعة لها بمختلف الإدارات والقطاعات والمكاتب التي يتواجد بها العاملين، والحرص على استخدام التباعد الإجتماعي للحد والتصدي من انتشار الفيروس القاتل، فضلًا عن عدم الإزدحم داخل الطرقات والمباني والمكاتب وتقليل العمالة لحين اشعار آخر، بما يتوافق مع توصيات وإرشادات الجهات المختصة.وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تم اصدار توجيهات وتعليمات مشددة لمسئولي المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية بضرورة تواصل عمليات التطهير والتعقيم يوميًا، بما يضمن سلامة وحياة آلاف العاملين، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، والكشف الطبي المستمر على المسافرين بمرحلتى السفر والوصول عقب عودة حركة الطيران الى الموانئ المصرية، بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحي بكافة المطارات، وتلبية كافة الإحتياجات اللازمة لهم.وصرح الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن، الشركة الوطنية استعدت بشكل كبير عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وعودة العاملين الى مواقع العمل، حيث تم يوميًا عمليات تطهير وتعقيم مستمرة لكافة مباني الشركة الوطنية والإدارات والقطاعات التابعة لها سواءًا الداخلية والخارجية، وفقًا لارشادات وزارة الصحة والسكان.وأضاف رشدى زكريا، أن مصر للطيران تحرص دائمًا على أمن وسلامة وحياة ابنائها العاملين باعتبارهم القوة البشرية لتقدم وتطوير الشركة الوطنية للطيران، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية واستخدام التباعد الاجتماعى بين العاملين.واشار إلى، حرص الشركة على تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية المتبعة عالميا، بالاضافة الى تعقيم وتطهير الطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات المصرية خلال الاونة الاخيرة.وكان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى قد شدد على أن الوزارة وشركاتها التابعة تستمر فى تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة، لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة. كما يتم إجراءات التعقيم الشاملة بجميع مواقع العمل بالمطار والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات، بالإضافة إلى استمرار الوزارة فى عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن.