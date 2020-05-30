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محافظات

صيادلة الغربية: أرواحنا فداءًا لحماية المصريين من كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 12:57 ص
نقيب صيادلة الغربية
نقيب صيادلة الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قال الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، إن المصريين يدركون جيدًا أن وباء كورونا يعتبر هو أخطر وباء مر على البشرية لما له من آثار إقتصادية، مؤكدا أن الفيروس كان سببًا في إنهيار دول عظمى أمامه برغم إمكانياتها الخارقة وقدراتها المادية وبنيتها التحتية.

وأضاف قائلًا "خشينا على أنفسنا وبلادنا من هذا الطوفان ووجدنا بعض البلاد الكبرى تعترف وتقر أنها لم ولن تستطيع أن تقاوم هذا الفيرس ورفعت راية الاستسلام وتلاشت عندها الواقيات والمستلزمات".

وتابع دنيا أنه، "قد تكون إمكانياتنا وقدراتنا المادية ضعيفة جدًا نعم.. وعندنا أخطاء نعم.. لكن الفيروس يتحور بسرعة رهيبة تفوق إمكانياتنا نعم البروتوكول يتغير كل فترة نعم ليس عندنا فقط بل في دول العالم أجمع لكن كان عندنا العامل الأهم والمؤثر دومًا في أي مواقف أو أزمات هذا العامل هو الفيصل ألا وهو الإنسان المصري الأصيل.. وجدنا الطبيب والصيدلي والممرضة وطبيب الأسنان والبيطرين والعلاج الطبيعي وفني الأشعة والتحاليل والإحصاء والعاملين الكل اصطف صفًا واحدًا وشدوا الرباط ليقاوموا هذا العدو اللعين".

وأكد نقيب الصيادلة، ان الجيش الأبيض سطرو أعظم قصص العطاء والفداء متزودين بأقل الامكانيات وكأن حرب أكتوبر العظيم تدور أمام إمكانيات جيشنا لا تقارن بامكانيات العدو ولكن الجندي المصري الشرس قلب المعادلة في حرب أكتوبر، لافتا إلى أن هناك من الأطباء من كان يشتري مهماته وواقياته على حسابه الشخصي ومن يشتري أدوية للمرضى ومن يشتري طعام وعصائر ومياه للمرضى ومن يشتري ألعاب للأطفال المرضى.

وروى أن، الاحزاب والجمعيات المختلفة ورجال الأعمال وطلاب المدارس والأهالي البسطاء كانوا يقومون بمبادرات متعددة ويعملون في سيمفونية لمساعدة المرضى والمستشفيات والفرق الطبية، معتبرا أنهم وقفوا جميعًا خلف الصفوف الأولى من الأطباء والصيادلة والتمريض يدعون لهم مرة ويساعدوهم بتوفير الإحتياجات مرة وما زالوا في ظهورهم وما زالوا في الصفوف الأولى يحاربون ويقاومون.

وتابع، نعم لدينا مطالب كثيرة ولكننا نعلم جيدًا أن وقت الحرب لا يسمح لنا ولا نسمح لأنفسنا أن نبتز الدولة ولا نساومها على واجبنا لأنه وقت الجهاد والحرب والكفاح ولن ننسحب من المعركة إلا بعد انتهاء هذه الحرب ولن نسمح لهذا الوباء اللعين أن يمتد لأجساد المصريين.

وأشار إلى أن، الأطباء الشرفاء لن يلتفتون إلي أي مطالب فئوية أو أي مطالب خاصة بالرغم من أنها حقهم ولن ينساقون إلي أي نداء شاذ له أيديولوجية كارهة للبلد مستغلًا أي خطأ نعم نطالب بالتحقيق في أي خطأ أو اهانة للفريق الطبي لكن لن ننساق الي أي نداء يطالب بتوقفنا عن العطاء الذي هو رسالة كل طبيب أو صيدلي أو ممرضة.

واختتم نقيب الصيادلة بالغربية، حديثه قائلًا، لن ننساق إلى جهل بعض الأشخاص الذين يتنمرون ضد الفريق الطبي ويزايدون على وطنية الجيش الأبيض لا نحن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء يكفينا ثقة رئيس مصر ودعمه للفريق الطبي وتحرك كل مؤسسات الدولة لخدمة عضو الفريق الطبي نحن مع المريض المصري نخدمه أولا ومع تراب أرضنا فداءًا له بدمائنا وأرواحنا ملبين لأمانة رسالتنا.

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