أول تحرك من «التضامن» بشأن واقعة ترويع طفل من ذوى الإعاقة

تابعت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه شابان يقومان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب مفترس، على سطح أحد المنازل، حسب ما ظهر في الفيديو.ووجهت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إدارات التأهيل والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة بتقديم بلاغ للنائب العام واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل المعاق وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترويعه أو التنمر عليه بأي صورة من صور التنمر، أو الاعتداء باي صورة من صور الاعتداء، لفظيًا أو جسديًا أو معنويًا.وأشارت إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ونصوص الدستور المصري تجرم ما تم تداوله، وستسعى الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعة ترويع الطفل على أشد عقوبة ينص عليها القانون.