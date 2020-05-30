شريف حافظ: تركت الشرطة.. وأحارب الإرهاب بالفن

كشف الفنان الشاب شريف حافظ، الذي مثل دور الطبيب النفسي في مسلسل "خيانة عهد"، أنه تخرج من كلية الشرطة، واشتغل في الوادي الجديد لمدة عام، ثم طلب الانتقال لسيناء وبقي فيها 4 سنوات.وأضاف "شريف"، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "وأنا في سيناء اكتشفت أهمية ما يصنعه الفن، لو عاوزين نحارب الإرهاب صح، يكون بتغذية الناس صح، بطريقة بيحبوا يشربوها كل يوم، زي الفن، محاربة الإرهاب بالفن وتغذية عقولهم هيكون الإرهاب زيرو في مصر".ولفت "شريف" إلى أنه قبل التحاقه بكلية الشرطة، قدم في معهد سينما، لكن لم يقبل، ثم قدم في الشرطة، وظلت السينما تراود خياله.وأوضح أنه قدم استقالته من الشرطة، لأنه لا يمكن الجمع بين عمله في الشرطة وحبه للتمثيل.مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.