«مستشفى أهالينا» مبادرة إلكترونية لعلاج كورونا عبر «فيس بوك»

مع خطورة الموقف الراهن وسرعة تضاعف أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر وتزايد أعداد الإصابات مما أدى لضغط كبير على القطاع الطبي، كانت فكرة مبادرة صفحة "مستشفى أهالينا" على موقع "فيس بوك".وتقوم مبادرة "مستشفى أهالينا" بدور مستشفى حجر منزلي لعلاج حالات كورونا الضعيفة والمتوسطة وفوق المتوسطة من المنزل، والمتابعة معهم بشكل دوري ويومي إلى أن تتحسن الحالة وتتماثل للشفاء.ومنذ انطلاق المبادرة يوم السبت الماضي، الموافق 23 مايو، تم تكوين فريق طبي مكون من 15 فردًا وجميعهم من الأطباء المتخصصين، وبعد أقل من 24 ساعة من إطلاق الحملة تضاعفت رسائل الاستفسارات التى وصلت إلى 60 رسالة خلال الدقيقة الواحدة.والجدير بالذكر أنه تم تجهيز كادر طبي يتكون كمرحلة أولية من 200 طبيب فى مختلف التخصصات من أفضل أطباء مصر الذين تطوعوا من خلال هذه المبادرة ليكونوا على أتم استعداد لخدمة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.كما تم عمل آلية إلكترونية لإدارة صندوق رسائل الصفحة، بمساعدة شركة برمجيات متطوعة بهذا العمل، حتى يكون الموضوع أكثر تنظيما وأكثر فائدة للحالات المصابة، وكذلك التوعية لمن يريد أن يعرف أكثر عن طرق الوقاية من الفيروس.يذكر أن صاحب فكرة المبادرة هو الدكتور محمد توفيق، استشاري الجراحة بمستشفى جامعة حلوان، والتى طرأت له الفكرة بعد مشاركته فى إحدى مسشتفيات العزل لمدة 15 يوما بشكل تطوعى منه.وبدأ الدكتور محمد توفيق مبادرته التطوعية، بشكل شخصي، بترك هاتفة لمن لدية استفسار بخصوص هذه الأزمة، والذي فوجئ بعدد كبير من المكالمات والرسائل الخاصة، الأمر الذي دفعه إلى مشاركة بعض من زملائه للرد على الاستفسارات، ومنهم الدكتور شريف أحمد المتولي، استشارى الكبد والجهاز الهضمي.وكان من الضروري توسيع قاعدة أعداد الأطباء للرد على أكبر قدر من استفسارات المرضى بشكل منظم، فكانت هذه الفكرة الخاصة بصفحة "مستشفى أهالينا".لينك الصفحةAhalyna Corona Care - مستشفى أهالينا