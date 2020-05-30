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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء ولادة قيصرية لمريضة كورونا بأسوان

السبت 30/مايو/2020 - 03:36 ص
ولادة فيصرية
ولادة فيصرية
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى إدفو العام، من إجراء عملية الولادة لإحدى السيدات المصابات بفيروس كورونا المستجد، وتعد هذه حالة الولادة الثالثة للسيدات المصابة والتي تمت خلال أزمة تفشي الفيروس، منهم تمت بمستشفى العزل بإسنا.

وقال الدكتور عبدالغفار الضيفي، مديرة إدارة إدفو شرق الصحية، إن السيدة المصابة عند توافدها إلى المستشفى لإجراء عملية الولادة، كانت هناك شكوك من الفريق الطبي بإصابتها بفيروس كورونا المستجد؛ نظرًا لارتفاع درجة حرارتها، وتم سحب عينة منها للاطمئنان عليها والتأكد من إصابتها بالفيروس من عدمه.

وأضاف "الضيفي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن موعد الولاده كان قبل ظهور نتائج التحاليل الطبية التي أجروها لها، إلا أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة على أنها مصابه بالفيروس، واتبعوا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العملية، وتمت الولادة بنجاح، وتبين بعدها إيجابية نتائج إصابتها بالفيروس، وتم التنسيق لنقلها لمستشفى العزل لتلقى العلاج اللازم، وأن حالتها الصحية مستقرة.

وأوضح أن الطفل حالته الصحية مستقرة، ولم ينتقل إليه فيروس كورونا المستجد، وأنها تعد الولادة الثالثة التي تتم لمصابات فيروس كورونا بأسوان، واحدة منهم تمت بمستشفى العزل بإسنا وحالتها الصحية جيدة وتعافت ورضيعها، والثانية بمستشفى أسوان التخصصي وتوفيت السيدة بعد ولاتها بأيام، وأخرهم الولادة التي تمت بمستشفى أدفو العام.

وتابع: "أنه بعد ثبوت نتائج إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تمت إجراء عملية التعقيم لمنزلها، ومنزل أسرتها أيضًا، والتنبيه عليهم بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين، واتباع الإجراءات المقررة للعزل".

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