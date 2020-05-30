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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الصحفيين تعلن توفير كحول وكمامات لأعضائها بداية من اليوم

السبت 30/مايو/2020 - 12:32 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
الحسين عبيد
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أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الإجتماعية والصحية، عن مواصلة النقابة لتعزير الشق الوقائي للصحفيين وأسرهم، من خلال استئناف اتاحة مستلزمات التعقيم والكمامات والمطهرات من مصانع وزارة الانتاج الحربي لضمان جودة المنتج.

وأضاف عبدالمجيد، أنه تتوافر غدًا من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، عبوات الكحول سعة لتر، بسعر ١٠٠ جنيه، وكمامات n95 بطبة بسعر ٢٠ جنيهًا، ودون طبة ١٥ جنيهًا، وعبوة ٤ لتر هيدروكلوريد الصوديوم المركز لتطهير الأسطح بسعر ٢٥ جنيهًا.

وذكر أنه، تواصل مع الهيئة العربية للتصنيع، لاتاحة منتجات مصنع قادر للصحفيين، لتوفير علب الكمامات الجراحية سعة ٥٠ كمامة، عالية الجودة والتعقيم، وبأسعار مناسبة سيعلن عنها فور تسليمها.

وشدد عبدالمجيد، على أنه اتخذ خطوات استباقية تتماشى مع حجم التحديات، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالميًا ومحليًا، وسيتم الإعلان تباعًا عن كل خدمة يتم توفيرها ووصولها للنقابة فعليًا.

وفي الشق العلاجي، تتابع اللجنة تقديم خدماتها اليومية، لكل من يطلب الدعم الطبي، المتنوع، إلى جانب دعم الصحفيين وأسرهم المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حيث يتم دعم الصحفيين وأسرهم بمختلف درجات القرابة، قدر المستطاع وعلى مدار الساعة.

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