ممدوح شاهين يقاضى «القاهرة والناس» وإيناس الدغيدى

أعلن المنتج ممدوح شاهين مقاضاة قناة "القاهرة والناس" والمخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"، الذي عرض في رمضان المنصرم، وذلك بسبب إحدى فقرات حلقة الفنانة عبير صبري.وقال "شاهين"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه كلف المحامي الشهير أشرف عبد العزيز لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لما ورد في حقه خلال حلقة عبير صبري.وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد وجهت سؤالا لضيفة البرنامج عبير صبري قائلة: "أنتِ الوحيدة التي حصلت على أجرها من ممدوح شاهين.. لماذا؟".ورغم إجابة عبير صبري بأنها اشتركت كثيرا في أعمال لممدوح شاهين وأنها تثق به، وأحيانا يتأخر في سداد الدفعات مثل كل المنتجين وليس هو فقط، وأنها في النهاية تحصل على أجرها كاملا، إلا أن "الدغيدي" أصرت وحاولت انتزاع تصريح من عبير بأنه غير ذلك، وهو ما اعتبره المنتج ممدوح شاهين إساءة وتشهير بسمعته عبر وسيلة إعلامية.