منع دخول أى شخص للمنافذ التموينية بالأقصر بدون كمامة

اعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه لن يسمح لأي مواطن بالتواجد داخل ديوان المديرية والإدارات الفرعية ومراكز خدمة المواطنين، وكذلك أصحاب المخابز والبدالين التموينين وشركات الجملة ومراكز الخدمة والمواطنين بدون ارتداء الكمامة؛ حفاظًا على سلامة الجميع.وأوضح أنه وجه جميع العاملين بديوان عام المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال ارتداء الكمامات داخل الديوان العام والإدارات الفرعي، وعدم المصافحة والمعانقة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بارتداء الكمامات كإجراء احترازي للحد من العدوى بين المواطنين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بعد عطلة عيد الفطر على أن يتم تفعيل القرار بداية من السبت 30 مايو لمدة 15 يومًا في 6 أماكن سواء على العاملين فيها أو المترددين من الشعب المصري ومن يخالف ذلك سيتعرض لغرامة لا تتجاوز الـ4 ألاف جنيه.