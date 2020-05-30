«عزل كفر الزيات» يعلن تعافى 7 مصابين من فيروس كورونا

أعلن مستشفى كفر الزيات العام للعزل الصحي، برئاسة الدكتور أحمد البرعى مدير الحجر، تعافى 7 مصابين من فيروس كورونا المستجد وتماثلهم للشفاء، وذلك تمهيدًا لخروجهم، اليوم السبت، من المستشفى وعودتهم لمنازلهم.وفي وقت سابق، تم عزل المصابين بمستشفى كفرالزيات العام، وجاءت نتيجة عيناتهم إيجابية وخضعوا للعلاج لمدة 14 يوما، ثم عمل فحص عيناتهم مرة أخرى وتحولت إصابتهم بكورونا من إيجابية لسلبية، وتم السماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم.من جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن جميع الحالات المحتجزة بالحجر الصحي تخضع لرعاية مكثفة ومتابعة مستمرة لحين تحسن حالتهم، وخروجهم من الحجر، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في علاج المصابين.