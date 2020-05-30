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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

السبت 30/مايو/2020 - 12:19 ص
منة عبد العزيز
منة عبد العزيز
عمرو المزيدي و ندى حمدي
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أكدت مصادر أنه على خلفية ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشـأن مقطع فيديو يتضمن مشاهد لفتاة تدعى منه عبد العزيز في العقد الثانى من العمر أدعت خلالها قيام شخص بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها واغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وقيامهم بتصويرها عارية فى أوضاع مُخلة كَرهاً عنها.

وتبين أن الفتاة المشار إليها قد اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة، كما اتضح أن صحة الواقعة التى ادعتها ترجع إلى أنها دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية بالجيزة وبرفقتها (5 أشخاص "3طلاب - فتاتين" جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها)، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على (صاحبة الفيديو) وأحدث إصابتها واستولى منها على (هاتفها المحمول - مبلغ 125 جنيهًا) ، وقام أخر بمواقعتها جنسياً كرهاً عنها وبضبطه اعترف بذلك، وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها على إثر الخلاف الذى حدث بينهما.
 
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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