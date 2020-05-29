اتحاد الكرة يكشف سيناريوهات عودة الدوري في ظل استمرار كورونا

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إنه توجد رغبة من الجميع بعودة النشاط الرياضي، وعودة المسابقات الرياضية وفي مقدمتها الدوري المصري.وأضاف الجنايني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الاتحاد جاهز لعودة المسابقات، بمجرد اتخاذ الدولة القرار.ولفت إلى أن الاتحاد جهز عدة سيناريوهات، وجاهز لأي سيناريو، مردفا:"لدينا موسم قادم وارتباطات أندية إفريقية، ولازم 21 يونيو العام المقبل يكون مخلص عشان الأولمبيات".وأشار إلى أنه في حال عودة الدوري، ستقام المباريات على استادات محددة، يكون بالقرب منها فنادق لتقليل الحركة.من ناحية أخرى، طمأن الجنايني، الجمهور على صحة محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، بعد إصابته بفيروس كوونا، قائلا إنه يستجيب للعلاج، مشيرا إلى أنه بذل مجهود كبير لإعادة الرياضيين من الخارج، وهو ما أثر على صحته، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعزل المخالطين له.وسجلت مصر اليوم 1289 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.