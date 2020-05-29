الزملوط: الوادى الجديد لم تسجل حالات إصابة بالكورونا اليوم

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملّوط، فى بيان صدر منذ قليل، عن لجنة متابعة أزمة كورونا برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الإقليم، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة اليوم بكافة مراكز المحافظة، ليتوقف بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة بواقع 60 حالة دون وفيات منذ بداية الأزمة وتعافي 33 حالة وخروجهم من مستشفيات الحجر الصحي الإقليمية.وأشار البيان إلى، تعديل مواعيد الحظر لتبدأ من غدا السبت من ٨ مساءًا حتي ٦ صباحًا مع إستمرار موعد إغلاق المحال التجارية في الخامسة مساءًا.وشدد البيان، بضرورة إلتزام المواطنين إرتداء الكمامة بالمواصلات العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك والأسواق والمنشآت الخاصة اعتبارًا من غد السبت ويتعرض المخالفين لذلك للعقوبات القانونية المقررة.