كندا تحذر من عمليات احتيال بشأن برامج المساعدات خلال جائحة كورونا

بدأت أكبر وكالة للأمن السيبراني في كندا، بإزالة أكثر من ألف موقع إلكتروني يحاول خداع أو تضليل الناس حول برامج المساعدات المالية الحكومية خلال جائحة كورونا.ولاحظت الوكالة أن محاولات التصيد الاحتيالي التي تتسبب في قلق الناس حول الوباء، تتنكر في شكل رسائل من مسؤولي الصحة العامة، حيث كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة أمن الاتصالات، إحدى وكالات المخابرات المركزية الكندية، أن المجرمين الإلكترونيين قاموا في الشهرين الماضيين بإنشاء مواقع وهمية لحكومة كندا، وكان معظمها يتظاهر بأنه وكالة الإيرادات الكندية أو ذات صلة بإعانة الاستجابة للطوارئ في كندا.وخلص التقرير إلى أن استجابات ومبادرات الصحة العامة الكندية يتم إعادة استخدامها من قبل الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني والمجرمين الإلكترونيين، بغرض استهداف الكنديين والمنظمات الكندية.