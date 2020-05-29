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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس النواب الليبي يصل القاهرة لإجراء محادثات سياسية

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:34 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
عبير سليم
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وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لإجراء محادثات سياسية، حسبما أفادت صحيفة الساعة 24 الليبية، قبل دقائق.

وكان صالح دعا في وقت سابق مؤخرًا، إلى سحب الاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، وإعادة تشكيله وتشكيل حكومة وطنية، يمارس عليها المجلس عمله من مدينة ليبية حتى تطهير العاصمة طرابلس.

وأمس الخميس، صرح رئيس مجلس النواب الليبي، بأن النجاح في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية، سيمكن من توفير الميزانيات ودعم جهود المؤسسة العسكرية للحفاظ على سيادة الدولة.

وشدد على أن النجاح في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية سيمكننا من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة ودعم جهود وتطوير المؤسسة العسكرية للحفاظ على سيادة الدولة، حتى تطهير العاصمة وتأمينها من الجماعات الإرهابية وكذلك التوزيع العادل لإرادات النفط والغاز.

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