رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأزمة الأمريكية الصينية.. ترامب يفتح النار مجددًا

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:28 م
ترامب
ترامب
منة سالم
طباعة
أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم، نيران الحرب الأمريكية الصينية مجددًا من خلال عدة قرارات صارمة جعلت الأزمات تتصاعد ليترك الأمر بين المطرقة والسندان.

وخصص ترامب مؤتمره الصحفي اليوم للحديث عن بكين وسبل حماية الولايات المتحدة بل والعالم بأكمله من خطر الصين على حد وصفه، من خلال 3 موضوعات هامة وهم قضايا فيروس كورونا المستجد، والحرب التكنولوجية بين الصين وأمريكا وما وصفه بـ«تجسس الصين» وقانون الأمن القومي الصيني الجديد.

أولًا: فيروس كورونا المستجد
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها تسببت بجائحة عالمية من خلال التغطية على «فيروس ووهان» الذي حمل اسم كورونا بعد أن أخفت الكثير من الحقائق حوله، ونتج عن ذلك خسائر بشرية واقتصادية كبيرة على مستوى العالم، الأمر الذي جعله يتوعد بفرض إجراءات انتقامية بمجرد ثبوت مسؤلية الصين عن تفشي الفيروس سوءا كان عمدًا أو بالخطأ.

وأشار ترامب في حديثه إلى نظرية المؤامرة التي تتبناها الصين بعد أن اتهمها بالتواطؤ مع منظمة الصحة العالمية، ليعلن بعد تلك التصريحات عن انتهاء علاقة واشنطن بالمنظمة الدولية.

ثانيًا: الحرب التكنولوجية (تجسس الصين)

أكد دونالد ترامب خلال تصريحاته مساء اليوم، أن الصين شكلت شبكات للتجسس علي الشركات الأمريكية منذ سنوات بهدف سرقة الاختراعات التكنولوجية الخاصة ببلاده، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات لحماية الجامعات والمختبرات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منع دخول أشخاص من الصين يهددون المصالح الأمريكية، ليعلن بعدها بشكل مباشر عن قراره بمنع الصينيين بشكل عام من دخول الولايات المتحدة، نظرًا لأنهم يضرون البلاد بشكل كبير.

ثالثًا: قانون الأمن القومي الصيني
تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، لشن هجوم موسع النطاق على قانون الأمن القومي الخاص بهونج كونج، وأن القانون الذي أقرته الصين انتهاك سافر ومأساة للشعب هناك، وأكد أن الويات المتحدة الأمريكية ستنهي المعاملة الخاصة بهونج كونج لأنها لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي والصين غير ملتزمة بتعهداتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

معاينة حريق شقة الدقي: تفحم 4 أطفال أشقاء واختناق جدتهم

مدرس رياضيات بالمرج.. وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بكورونا

«هدف الزمالك» يثير الجدل حول وجهته القادمة

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

القصة الكاملة لوفاة متعافية من كورونا في قنا

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

من أشهر صفعات عالم السينما.. ميرفت أمين ظلت تضع الثلج ساعة كاملة على وجنتها

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

منوعات

«رعاية من الحمل للولادة».. رحاب أم مولودة الحجر الصحي: بخير أنا وابنتي

تجنبك 4 آلاف جنيه غرامة.. أنواع الكمامات لحمايتك من فيروس كورونا

تردد قناة روتانا كلاسيك على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الجمعة 29-5-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
المزيد

الثقافة

الشيخ سليم البشري لـ لص بغرفة نومه: «يا بني أنا مكسوف منك»

محمود التهامي يروي كيف استولى على «عمة» والده لحضور الحفلات

كاتب يطلق مبادرة لتأسيس مستشفى ميداني بجهود ذاتية في إسنا

«المصطبة» تبث حفلة أرشيفية لـ«الطنبورة» البورسعيدية