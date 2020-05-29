مستشار بالصحة الفرنسية يوصي بالكمامة والتباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا

شدد عالم الفيروسات الدكتور يحيى مكي والمستشار بوزارة الصحة الفرنسية، على ضرورة رفع الحجر الصحي لكي تعود الحياة وعجلة الإنتاج، لافتًا إلى أن هناك قيودا لهذا الأمر لأن هناك عددا كبيرا من الأشخاص حاملون للفيروس دون أن يشعروا وهذا هو الخطر الكبير والذي ينذر بحدوث موجة ثانية للفيروس المستجد.وأوصى عالم الفيروسات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، بضرورة الحذر واستعمال القناع وتنظيف الأيدي والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.وأكد المستشار بوزارة الصحة الفرنسية، أن جعل الله عز وجل في الإنسان جهاز المناعة، مبينا أن الإنسان يتقبل فيروسات كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، وجهاز المناعة يحميه منها بفضل الله.وأوضح أن أهم شيء للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد استخدام الكمامة والتباعد الاجتماعي.