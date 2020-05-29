وزير التعليم: كل ما ينشر عن الثانوية العامة لا أساس له من الصحة

‎قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن كل ما يتم تداوله بخصوص "الثانوية العامة" بخلاف صفحة الوزارة وصفحتي أو صفحة مجلس الوزراء لا أساس له من الصحة.‎وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مزيف بالكامل ولا يستند لأي معلومات ولا مصداقية له على الإطلاق".واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019، بالمواعيد الجديدة على أن تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة اعتبارًا من الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى الثلاثاء 21 يوليو 2020.وأكد شوقي أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتعقيم اللجان حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.