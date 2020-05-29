«26 ساعة».. خالد أنور يكشف كواليس أصعب مشهد في «خيانة عهد»

كشف الفنان الشاب خالد أنور، تأثره بمشهد المواجهة بينه وبين الفنانة حلا شيحا التي أدت دور خالته فرح في مسلسل «خيانة عهد».وقال خالد خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر فضائية «سي بي سي» إنه بكى أثناء مشاهدته للمشهد على شاشة التلفزيون.وأضاف خالد أن هذا المشهد استغرق 26 ساعة تصوير، لأنه كان مشهد رئيسي وفيه كثير من التفاصيل، مشيرًا إلى أنه سقط على رأسه مرتين أثناء تصويره.ولفت إلى أنه عندما قرأ السيناريو وتتابع الأحداث، كان يريد أن يموت في الحلقة العاشرة، مردفا: «مشهد الوفاة اتأخر».ووجه خالد نور الشكر للفنانة يسرا، لاحتوائه وكسرها حاجز التوتر، لظهوره أول مرة أمامه، كما كشف أن جميع الضربات التي وجهتها له كانت حقيقية، وأنه طلب منها أن تخف الضرب.وكشف جميع أبطال المسلسل الفنانة يسرا وبيومي فؤاد وسلوى عثمان وعبير صبري وتيام قمر وخالد سرحان وخالد أنور وشريف حافظ أنهم جميعا تأثروا بمشهد المواجهة أثناء عرضه على الشاشة وبكوا.