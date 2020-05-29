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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

«صحة مصر» تطبيق رسمى للإبلاغ عن مصابى كورونا فى نقاط

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:59 م
صحة مصر
صحة مصر
رشا نصر
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فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص "الدستور" على تقديمها للقراء نقدم أهم ملامح برنامج "صحة مصر" المعتمد من وزارة الصحة المصرية للتوعية والإرشاد عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد وكذلك كيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.
ويوفر البرنامج أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة أعراضك وقياساتك الحيوية عند وجود اشتباه في المرض وإرشادك لكيفية التصرف طبقا لحالتك.
وظائف البرنامج
1- الإبلاغ: وفي هذا الجزء يمكنك أن تقوم بالإبلاغ عن حالتك أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها البرنامج وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيتم تسجيلها ونتيجة لمدى احتمال الإصابة سيتم توجيهك لكيفية التصرف وما هو الإجراء المناسب لحالتك أو لحالة الشخص المبلغ عنه.
2- الإشعارات: سيصلك رسائل تنبيه إذا ما اقتربت من أحد المواقع التي تحتوي على إصابات حتى تأخذ حذرك وتتجنب الإصابة ويستلزم تفعيل هذه الخاصية السماح للبرنامج بتتبع موقعك وتفعيل هذه الخاصية في تليفونك المحمول.
3- مقالات: وتشمل مقالات متنوعة وشاملة عن كل ما يهمك من أساليب الوقاية والعادات أو الأخطاء التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى ونصائح تقوية المناعة وكيفية التعامل في كافة المواقف اليومية لتجنب العدوى بالإضافة إلى كل ما يستجد من معلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.
4- الأسئلة الشائعة: ردود وافية ومستفيضة عن كل التساؤلات التي تدور بذهنك حول المرض وكيفية الوقاية منه أو التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها وذلك في صيغة سؤال وجواب.
5- تحدث معنا: ويمكنك عن طريق هذه الخاصية التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق الواتساب حيث يحولك البرنامج مباشرة للرقم الخاص على برنامج واتساب.
6- أرقام تهمك: يعرض البرنامج لك كافة الأرقام والروابط التي تمكنك من التواصل مع وزارة الصحة بكل وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.
7- خاصية التنبيهات الصوتية: وتحتوي على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين نحبهم لتذكيرك وتنبيهك لإرشادات الوقاية والحماية من العدوى. ويمكنك التحكم في تفعيل هذه الخاصية عن طريق إعدادات البرنامج.
البرنامج يحتاج إلى الدخول على الإنترنت لأول مرة لتحميل محتوى الموضوعات والأسئلة كي تتأكد من أن محتوى البرنامج لديك يتضمن أحدث المعلومات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة.

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