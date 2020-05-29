غلق «المحامين» ونادي المعادي النهري بعد اكتشاف إصابات بكورونا

قررت نقابة المحامين اليوم، غلق النادي النهري بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ و٣١ مايو لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين بالنادي النهري، وموظف بالنقابة العامة بفيروس «كورونا» المستجد.وقالت نقابة المحامين في بيان صادر عن لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا المشكلة من نقيب المحامين: «تحقق لدى اللجنة ثبوت تعرض اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وتم التعامل طبيًا وفق الإجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجار متابعتها، وحرصًا من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ وعليه تقرر الآتي:أولًا: غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ و٣١ مايو وذلك لإجراء التعقيم اللازم مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم بسرعة التواصل مع اللجنة.ثانيًا: حرصًا على استمرار العمل الضروري لإدارة العلاج تم نقل مقر العمل لاستلام خطابات العلاج خلال اليومين المذكورين الى المقر الكائن بعمارة فتح الله بشارع رمسيس.ثالثًا: تستمر اللجنة في عملها وتلقي البلاغات عن الحالات المشتبه بها أو المصابة للتعامل اللازم معها، مع خالص الأمنيات والدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.