«قوى عاملة البحيرة» تتابع إجراءات منع تفشي كورونا بالمنشآت الصناعية

قام السيد الخطيب، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، بجولة لإحدى القلاع الصناعية بوادي النطرون لشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، للوقوف على مدى التزام المنشآت باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وكان في استقبال مدير المديرية، المهندس حامد غنيم رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي قام بشرح الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالمنشأة من خطر فيروس كورونا.وأعلن مدير المديرية، أن اللجنة المشكلة بالمديرية بالتفتيش على المنشآت، قامت بـ276 حملة تفتيشية على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.