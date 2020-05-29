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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: لا مكان للمرتزقة أو التدخل الأجنبي في ليبيا

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:48 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
منار أحمد
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قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الامريكية تخشى من تصاعد الوضع في ليبيا، معربًا عن قلقله بلاده من الوجود الروسي في ليبيا سواء كان من المرتزقة أو غيرهم.

فيما أكد شينكر، بحسب قناة العربية الإخبارية، أنه لا مكان للقوى الأجنبية أو المرتزقة على أرض ليبيا.

وأضاف: تركيا ترسل باستمرار دعمًا عسكريًا إلى حكومة فايز السراج في طرابلس يشمل مرتزقة.

واعتبر شينكر أن هناك فرصة بعد توقف هجوم الجيش الوطني الليبي من أجل حث كل الأطراف على التفاوض"، موضحًا أن ثمة فرصة لتامين وقف لإطلاق النار يمهد مباحثات حول إنهاء النزاع في ليبيا".

وقال إنه يرى أن "هناك فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار وندعم المساعي للهدنة"، واصفًا ما يجري هناك بأنه "حرب بالوكالة بين قوى مختلفة".

وأضاف أن "هناك معاناة إنسانية مستمرة"، مدينًا "استخدام الأطفال في الحرب"، كاشفًا أن الخارجية ستقدم تقريرًا عن هذا.

كما أوضح أن "وزير الخارجية مايك بومبيو منخرط بالعمل في ليبيا منذ فترة وقد اتصل مع السراج منذ أيام"، داعيًا الأطراف إلى العودة للمفاوضات مع الأمم المتحدة".

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