«خلو بالكم من نفسكم».. رسالة «وحيدة» لأطباء عزل أبوخيفة (فيديو)

أعلن مستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، تعافي وحيدة عبد التواب الشهيرة بـ«أم ياسر» من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للعلاج وتحسن حالتها.وقالت «وحيدة» إنه فور علمها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد شعرت أنها لن تشفى منه، وفور دخولها مستشفى أبوخليفة تفاجأت بتجهيزات المستشفى الفندقية والرعاية الطبية الكبرى التي لاتقل عن المستشفيات الخاصة.ووجهت «أم ياسر» الشكر لمستشفى عزل أبوخليفة والطاقم الطبي الذي كان يتابعها على مدار الساعة، قائلة: «خلو بالكم من نفسكم وربنا معاكم وربنا ما يصيب حد بكورونا».